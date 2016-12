Filha de Trump insultada em avião

Ivanka Trump, filha do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, foi insultada por um passageiro que viajava no mesmo vôo que ela, a partir de Nova Iorque.



"O teu pai está a arruinar o nosso país" e "Porque é que ela está aqui? Ela devia estar num vôo privado" foram algumas das frases proferidas pelo passageiro a Ivanka, que viajava com os seus três filhos e que fingiu não ouvir os ataques que lhe foram dirigidos.



Segundo a publicação americana TMZ, Ivanka tentou distrair os seus filhos a brincar com lápis de cera, para que estes não se apercebessem da situação.

O passageiro acabou por ser escoltado para fora do do avião pelo pessoal da companhia aérea JetBlue. Revoltado, o índividuo gritava que estavam a atentar contra a sua liberdade de expressão e de opinião.









O site TMZ acrescenta que o marido do passageiro em causa escreveu uma mensagem no Twitter antes dos incidentes: "Ivanka e Jared [o marido da filha de Donald Trump] no aeroporto JFK, num voo comercial. O meu marido está a persegui-los para os perturbar"









Ivanka Trump e a família prosseguiram a viagem em segurança.

