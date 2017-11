Filha do pastor da igreja atacada é uma das vítimas do Texas

Annabelle Pomeroy tinha 14 anos. Pai não estava no local.

Por J.C.M. | 05.11.17







Começam a ser identificadas as vítimas do tiroteio que matou cerca de 30 pessoas numa igreja batista dos subúrbios de San António, no Texas.O primeiro nome a ser referido é o de Annabelle Pomeroy, de 14 anos, filha de Frank Pomeroy, o pastor da igreja de Sutherland Springs. O líder espiritual não estava no local no momento do tiroteio, atribuído a um ex-militar. O pai da menor, que estava em Oklahoma na altura do ataque, descreve a filha à ABC NEws como "uma menina muito bonita e especial". E acrescenta que todos os que morreram no ataque (pelas 23h30 de Lisboa estavam contabilizados 27 mortos) eram seus familiares ou amigos próximos.