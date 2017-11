Filhas de José Eduardo dos Santos reagem a afastamento com ironia nas redes sociais

Isabel dos Santos foi exonerada do conselho de administração da Sonangol e Tchizé foi afastada da televisão pública de Angola.

O Presidente angolano, João Lourenço, exonerou esta quarta-feira Isabel dos Santos, filha do anterior chefe do Estado, José Eduardo dos Santos, do cargo de presidente do conselho de administração da Sonangol. Também Welwitchia ‘Tchizé’ dos Santos e José Paulino dos Santos ‘Córeon Dú’, filhos do ex-presidente angolano, que até agora geriam o segundo canal da Televisão Pública de Angola (TPA) através da empresa Semba Comunicação foram afastados, assim como vários familiares de José Eduardo dos Santos.

Ainda não houve ração formal de nenhum dos envolvidos na polémica dos afastamentos mas as duas filhas de José Eduardo dos Santos, Isabel e Tchizé, não se coibiram de responderem com ironia nas redes sociais.

Isabel dos Santos tem feito algumas publicações no Instagram, rede social de eleição da ex-presidente do conselho de administração da petrolífera estatal angolana, onde já denunciava o seu descontentamento com as críticas apontadas ao seu trabalho.

Dias antes, Isabel dos Santos já tinha partilhado uma imagem onde se lia "Work hard in silence, let success make the noise", em português "Trabalha em silêncio e deixa o sucesso fazer o barulho".

Já Tchizé dos Santos reagiu esta quarta-feira no Facebook na sua conta oficial. A empresária da Semba Comunicação, que geria o Canal 2 Da TPA e da TPA Internacional partilhou uma imagem a preto onde se lê "Bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam".







João Lourenço ordenou ao Ministério da Comunicação Social a retirada da gestão do Canal 2 à Semba Comunicação horas depois de se confirmar a exoneração de Isabel dos Santos do cargo que ocupava a Sonangol (que passa agora para as mãos de Carlos Saturnino, ex-secretário de Estado dos Petróleos).

Em comunicado, o Ministério da Comunicação Social, explica que "no cumprimento de orientações" do Presidente da República, "cessam a partir desta data todos os contratos entre o ministério em questão, a TPA e as empresas privadas Westside e Semba Comunicação", referentes à gestão da TPA internacional e do Canal 2.



A nota, assinada pelo novo ministro da Comunicação Social, João Melo, adianta que estes canais "devem retornar ou passar para a esfera jurídica da TPA".

Recorde-se que José Eduardo dos Santos deixou o poder em Angola, ao fim de 38 anos à frente do país.