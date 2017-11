Filho de português vítima de atentados de Paris recusa-se a cumprimentar Macron

Michael Dias esteve na homenagem ao pai, mas recuou para evitar o presidente francês.

Por J.C.M. | 13:44

"Hoje não temos qualquer interlocutor, depois de Emmanuel Macron ter suprimido a Secretaria de Estado de apoio às vítimas. Os fundos de garantia recusam-se a responder aos nossos advogados. Estamos completamente por nossa conta", acrescenta Michael. Muitas das vítimas e seus familiares recusam-se a participar nas cerimónias desta segunda-feira por motivos semelhantes.

A cerimónia de homenagem ao imigrante português Manuel Dias - taxista abatido a 13 de novembro de 2015 junto ao Stade de France e que foi a primeira vítima dos atentados desse dia em Paris - ficou marcada por um gesto de protesto do filho da vítima.Michael Dias, filho do homenageado, esteve presente na cerimónia que aconteceu esta sexta-feira de manhã junto à placa com o nome de Manuel que foi instalada junto ao Stade de France , mas recuou para a segunda fila quando o presidente Macron se dirigiu à família, após depositar uma coroa de flores. O presidente francês só abordou a mulher e a filha do taxista.O filho do português tinha avisado que não ia à cerimónia, mas acabou por comparecer. Revelou à imprensa francesa a sua indignação perante as políticas do Governo francês para com as vítimas de terrorismo. Acusa Macron de insensibilidade, pelo valor irrisório das compensações e pela falta de apoio social e psicológico aos familiares dos atentados de 13 e 14 de novembro de 2015, que mataram 130 pessoas em vários locais de Paris."Fomos deixados para trás", diz Michael Dias ao canal BFM TV.