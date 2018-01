Filho de Ronaldo vai estudar com o príncipe George

Craque português quer que Cristianinho tenha educação digna de um rei e já está à procura de casa no Reino Unido.

Critstiano Ronaldo vai inscrever o filho mais velho, Cristianhinho, de sete anos, na mesma escola onda estuda o príncipe George de Inglaterra, filho de William e Kate Middleton. O craque português já anda à procura de casa em terras de Sua Majestade e os alarmes de que poderá estar de saída do Real Madrid, para rumar com a família para o Reino Unido e acompanhar de perto a educação dos filhos, voltaram a soar.

Segundo o diário inglês Mirror, Cristiano Ronaldo quer que o filho tenha uma educação digna de um rei e já terá mesmo visitado a escola preparatória Thomas’s Battersea, um exclusivo colégio em Londres, que custa cerca de 20 mil euros por ano.

"Se as escolas são boas o suficiente para William e Kate, são boas o suficiente para mim", terá dito o Craque aos amigos, segundo fonte próxima do jogador. O futebolista do Real Madrid visitou outros colégios de topo no Reino Unido e, segundo os meios de comunicação ingleses, a mudança deverá estar para breve.

"Ele esteve no Reino Unido em novembro e visitou vários colégios para depois inscrever os filhos. Chegou mesmo a ver várias casas em Leatherhead, Surrey, e até um apartamento em Londres. É óbvio que está a considerar uma mudança", garante fonte próxima de Ronaldo.

A mesma fonte adianta que Ronaldo está descontente no Real Madrid, pelo que poderá estar em cima da mesa o regresso do internacional português à Liga Inglesa, depois de ter saído do Manchester United em 2009, um ano antes do nascimento de Cristianinho através de uma barriga de aluguer.

Ainda, recorde-se que a namorada do craque, Georgina Rodríguez, viveu e trabalhou em Londres como ama, pelo que a mudança da família para o Reino Unido não deverá ser particularmente complicada. A concretizar-se, Cristiano Ronaldo deverá levar os filhos, Eva, Mateo e Alana Martina consigo para o Reino Unido.



