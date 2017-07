Filho de Trump reuniu com advogada russa para obter informações sobre Clinton

Reunião constava de um documento confidencial da administração do presidente norte-americano.

10.07.17

pub

O filho do presidente norte-americano, Donald Trump Jr, reuniu-se com uma advogada russa ligada ao Kremlin, durante a campanha presidencial do ano passado, avança o New York Times. Foram-lhe prometidas informações sobre Hillary Clinton.

No encontro com a advogada russa, Natalia Veselnitskaya, estiveram também o diretor de campanha de Donald Trump, Paul Manafort, e o genro do atual presidente, Jared Kushner.

A reunião, que teve lugar a 9 de junho de 2016, foi revelada num documento confidencial da administração de Trump a que a publicação norte-americana teve acesso.

Donald Trump Jr. já admitiu, em comunicado, que se reuniu com a advogada russa.