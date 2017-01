Filho de Osama bin Laden em lista de terroristas dos EUA

Osama bin Laden foi morto por forças especiais dos Estados Unidos em maio de 2011 em Abottabad, no Paquistão.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Departamento de Estado norte-americano incluiu esta quinta-feira na sua lista negra de terroristas Hamsa bin Laden, um filho do antigo líder da Al Qaida, Osama Bin Laden, por se ter convertido num membro da organização do seu pai.Em resultado dessa decisão, Hamsa bin Laden fica sujeito a sanções que o impedem de realizar quaisquer transações com indivíduos nos Estados Unidos, assim como o património que eventualmente possa ter no país fica bloqueado, indicou o Departamento de Estado através de um comunicado, citado por agências internacionais.A Administração norte-americana assegura que em 14 de agosto de 2015 "Hamsa bin Laden, filho de Osama bin Laden, foi oficialmente anunciado como um membro oficial da Al Qaida", pelo egípcio Ayman al Zawahiri, sucessor de Osama bin Laden à frente da organização.