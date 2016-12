Filipinas em alerta para tufão no Dia de Natal

De acordo com a última atualização oficial, o Nock-Tem encontra-se a 480 quilómetros da província oriental de Catanduanes, na região de Bícol.



As autoridades desta região informaram que pelo menos 5.700 pessoas adiaram viagens de barco devido ao temporal.



Entre 15 e 20 tufões atingem todos os anos as Filipinas na época das chuvas, que começa em junho e termina em novembro.



Em novembro de 2013, o tufão Haiyan, um dos mais potentes da história a tocar terra, causou 6.300 mortos, mais de mil desaparecidos, e afetou 14 milhões de pessoas na região central das Filipinas.



As autoridades filipinas preparam-se este sábado para a chegada do tufão Nock-Tem, no Dia de Natal, que já deixou em terra milhares de pessoas em vários portos do país, informa a imprensa local.Com ventos de 150 quilómetros por hora e rajadas de 185 quilómetros por hora, o tufão, conhecido como Nina nas Filipinas, vai cruzar a região central do arquipélago no domingo.Segundo o departamento meteorológico das Filipinas, o Nock-Tem ganhou força e espera-se que nas próximas horas alcance a categoria quatro, num máximo de cinco, enquanto perde velocidade antes de tocar terra.