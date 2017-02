Fillon promete levar candidatura presidencial "até ao fim"

"Não vos vou dizer que estou a passar um momento agradável, mas quando escolhemos ser candidato às eleições presidenciais, não podemos andar a queixar-nos da violência dos ataques (...). Vou enfrentá-los até ao fim. Serei candidato a estas presidenciais", prometeu hoje François Fillon, no decorrer de uma visita ao Salão dos Empresários em Paris.O candidato conservador acusou a esquerda de estar por detrás dos ataques. "Este assunto... nós sabemos de onde vem. Vem do poder, vem da esquerda", disse Fillon numa reunião à porta fechada no seu quartel-general, chegando a falar "num golpe de Estado institucional".O jornal Le Canard Enchainé revelou que a mulher de François Fillon, Penelope Fillon, recebeu mais de 900.000 euros brutos como assistente parlamentar e como colaboradora de uma revista literária. Por outro lado, dois dos filhos François Fillon receberam 84.000 euros como assistentes quando ainda eram estudantes.O casal Fillon foi interrogado pela Justiça francesa durante cinco horas na segunda-feira. Também um adjunto de Fillon, Marc Joulaud, foi ouvido hoje pelos investigadores, que procuram perceber que atividades desempenhou Penelope Fillon para justificar os salários de assistente parlamentar.Três em cada quatro franceses (76%) não se mostram convencidos com as explicações de Fillon, indica uma sondagem publicada hoje. Em menos de uma semana, uma petição para exigir a restituição do dinheiro pago a Penelope Fillon reuniu mais de 350.000 assinaturas.Inicialmente aclamado como candidato pela direita (após uma vitória contra Nicolas Sarkozy nas diretas de novembro, às quais acorreram mais de quatro milhões de eleitores), Fillon enfrenta agora contestação do seu próprio campo."Fillon está morto", sentenciou uma fonte próxima de Sarkozy à agência francesa France Presse, acrescentando que o ADN do candidato de 62 anos era a honestidade e o rigor enquanto funcionário público. "Tudo se desmorona" a partir daí, concluiu. No entanto, ainda não há vozes abertas (apenas nos bastidores) entre a direita a pedir a cabeça de Fillon e a escolha de outro candidato.A candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, continua na frente das sondagens para a primeira volta, mas os estudos de opinião dão-lhe agora uma derrota na segunda volta (já só com os dois candidatos mas votados na primeira).