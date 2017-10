Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filma amiga a ser esmagada por poste e é presa

Mulher morreu ao pôr a cabeça fora da janela do carro.

12:34

A mulher que filmou a amiga a colocar a cabeça fora da janela do carro foi detida, segundo avança a imprensa russa.



Ivanna Boirachuk estava a conduzir sob efeito de álcool quando Natalia, de 35 anos, ficou com a cabeça esmagada num poste ao pendurar-se na janela.



No vídeo gravado pela condutora é possível ver a mulher a divertir-se na janela do carro momentos antes do acidente mortal.



As duas mulheres seguiam numa estrada em Moscou, na Rússia. Natalia surge a brincar e a rir-se, antes de se inclinar para trás e bater com a cabeça. A condutora parou imediatamente o carro na berma da estrada, em Punta Cana, e chamou os serviços de emergência.