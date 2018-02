Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filma filha menor a ser abusada sexualmente pelo padrasto

Mulher denunciou o companheiro com quem vivia em união de facto.

14:30

Uma mulher denunciou o companheiro por abusar da sua filha, de 12 anos, em Aparecida de Goiânia, no Brasil. A mãe, que já desconfiava dos abusos, deixou um telemóvel no quarto para apanhar o namorado em flagrante.



O autor dos abusos, de 61 anos, foi confrontado pela mulher e desculpou-se dizendo que não o voltaria a fazer.



"Ela desconfiou porque ele começou a agradar muito a menina, a dar muitos presentes, mas não fazia isso com os outros enteados. Ela vive em união de facto com este senhor, que já tem 61 anos", contou a delegada Ilda Helbingen da polícia local. "Segundo a mulher, ficou muito contrariada, muito chocada com aquilo porque não esperava isso dele", acrescentou em entrevista ao G1.



Nas imagens foi possível ver o homem a tocar nas partes intimas da menina. Quando a mãe questionou a criança sobre o assunto ela admitiu que "já acontecia há muito tempo".