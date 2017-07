Filmada a fazer sexo oral a empresário em parque de estacionamento

Homem e amante foram ‘apanhados’ depois de almoçarem num conhecido bar e restaurante.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 11:05

Uma mulher foi filmada a fazer sexo oral a um empresário no parque de estacionamento de um conhecido bar e restaurante em Lancashire, no Reino Unido, depois dos dois terem estado a almoçar. As imagens depressa se tornaram virais nas redes sociais.

O vídeo mostra o casal aventureiro a trocar beijos, enconstado a um carro. Os dois escondem-se depois atrás do veículo, antes do homem empurrar a cabeça da mulher para baixo. Esta reemerge pouco depois, troca algumas palavras com o parceiro e os dois saem do parque de estacionamento em seguida.

O utilizador que publicou o vídeo no Facebook garante que os dois não são casados e que a mulher é amante do empresário, adiantando que os encontros nos pub ‘Griffins Head’ são regulares.

Nas redes sociais o vídeo já foi visto mais de 40 mil vezes e tem gerado grande polémica. "Aposto que ele está em pânico a desejar que a mulher não tenha Facebook para não ver isto", "É nojento fazerem isto em público e à luz do dia, deviam ter vergonha" e "a melhor parte é quando ela limpa a boca no fim", são alguns dos comentários deixados pelos internautas.