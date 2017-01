Filme com personagem semelhante a Le Pen enfurece extrema-direita

O amigo próximo de Le Pen e vice-presidente da FN Florian Philippot considerou "escandaloso" que um filme "claramente anti-Frente Nacional" vá ser lançado durante a campanha presidencial."Depois de ver o 'trailer', parece mesmo uma caricatura", disse Philippot no domingo, numa entrevista à imprensa francesa.Outros líderes da FN, incluindo Gilles Pennelle, da região ocidental da Bretanha, manifestaram-se contra o filme e o seu "desrespeito pelo povo francês e pela sua liberdade de expressão".Belvaux respondeu hoje às críticas, dizendo ter ficado surpreendido com a violência das reações ao filme em que a veterana atriz Catherine Jacob desempenha a personagem de Le Pen."Philippot só viu o 'trailer', por isso, é uma polémica gratuita que evita o debate sobre a mensagem do filme", disse o realizador ao canal televisivo BFMTV."Não se trata tanto de um filme anti-FN, mas mais de um filme sobre a mensagem populista e sobre como as pessoas se relacionam com a política. São os eleitores quem me interessa, não os partidos políticos", acrescentou.As sondagens mais recentes apresentam Le Pen a qualificar-se para a segunda volta das presidenciais, em maio, onde enfrentará - e perderá para - o candidato do partido de direita Os Republicanos, François Fillon.Poucos analistas aventam a hipótese de ela chegar ao poder, mas as suas hipóteses estão a ser levadas cada vez mais a sério, após 12 meses imprevisíveis na política, que incluíram, em junho, o referendo britânico que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia e, em novembro, a eleição do polémico multimilionário norte-americano Donald Trump como próximo Presidente dos Estados Unidos.A anémica economia francesa e a imigração são questões fundamentais para os eleitores.A ferozmente nacionalista FN quer que a França saia do euro e da União Europeia e vê-se a si mesma como parte de uma revolta global contra a imigração, os partidos políticos instalados e a globalização.