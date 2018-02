Finalista de concurso de beleza choca ao revelar que é um homem

Jovem de 22 anos enganou organização e bateu mais de 4 mil candidatas.

09:35

Um concurso de beleza no Cazaquistão acabou em clima de caos depois de uma das 16 finalistas e favorita a ganhar o concurso revelar que afinal era um homem.

Ilay Dyagliev, de 22 anos, fez-se passar por Alina Alieva. Enganou a organização e bateu mais de 4 mil candidatas no concurso. Quando chegou à última fase do concurso, onde já só existem 16 candidatas, resolveu revelar quem era na realidade.

"Nem acreditei quando cheguei à final. Foi aí que decidi expor a verdadeira identidade da Alina Alieva. No início eram mais de 4 mil raparigas, mas fui eu que cheguei à final", conta Ilay, garantindo que o júri do concurso ficou em choque.

A confissão valeu-lhe a expulsão imediata do concurso. No seu lugar ficou a modelo Aikerim Temirkhanova, de 18 anos, que tinha conseguido 1975 pontos com os votos do júri e público. Alina Alieva tinha conseguido 2012.

O jovem explica o porquê de ter ‘invadido’ o concurso e, afinal, foi por uma boa causa. "Eu e os meus amigos estávamos a debater o que era a beleza e foi aí que eu decidi que ia entrar no concurso. Sou um defensor acérrimo de que a beleza é a simplicidade, sermos naturais. Vejo tantas raparigas que são lindas de morrer, mas que depois usam todas a mesma quantidade absurda de maquilhagem, têm todas o mesmo estilo, agem todas da mesma maneira... Só porque acham que só são verdadeiramente bonitas se seguirem as modas e o que as outras fazem. Quis mostrar que não tem que ser assim. Sempre fui eu mesmo no concurso, só tinha uma peruca e pouca maquilhagem", conclui Ilay.