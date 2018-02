Finge estar com cancro para ter segunda família secreta

Disse à família que precisava de cuidados paliativos noutra cidade, mas na verdade foi viver um novo casamento.

13:14

Michael Eels, de 59 anos, é acusado de bigamia após ter casado com Sarah Howard, em 2009, sem anular o primeiro casamento com Andrea Eels. O homem fingiu descobrir um cancro em fase terminal e informou Andrea e os filhos do casal que precisava de se mudar para uma instituição de cuidados paliativos, a 500 quilómetros de distância. As mulheres de Michael descobriram a mentira através do Facebook. O caso insólito aconteceu em Inglaterra.

Segundo a acusação, Michael conheceu Sarah Howard no Facebook e planeou uma nova vida com a mulher sem a informar que já era casado. Incapaz de pôr término ao casamento com Andrea, o homem optou por marcar uma reunião com a primeira mulher e os filhos, fruto desse casamento, onde informou que sofria de cancro e que iria viver os seus últimos dias numa clínica em Newcastle.

Andrea contou ao jornal Daily Mail que a mentira foi tão bem elaborada que Michael "tinha lágrimas nos olhos enquanto dizia aos filhos que não tinha muito tempo de vida e precisava de ir para Newcastle para tratamento urgente". O bígamo chegou a contar a mesma mentira aos sogros de 90 anos, que dizem ter sofrido bastante com a ‘doença’ do genro.

A mentira foi descoberta quando Sarah encontrou um postal de Natal da primeira família do marido. A mulher confrontou Michael que negou e acusou a segunda mulher de esta louca.



A relação piorou e o casal divorciou-se em 2013. Sarah não ficou convencida com a história contada pelo ex-marido e decidiu enviar uma mensagem por Facebook a Andrea.

A mensagem só foi aberta em 2016, três anos depois do envio, pois Andrea afirma não usar com muita frequência a rede social.

As duas mulheres marcaram um encontro e em conjunto chegaram à conclusão que ambas tinham sido enganadas por Michael.

Sarah e Andrea possuem o documento oficial que prova a união e o caso foi levado a tribunal. Michael foi condenado a três meses de prisão e a pagar uma quantia de 1.000 dólares (aproximadamente 800 euros) a cada uma das vitimas.

Andrea e os filhos vão retirar o apelido Eels e não querem ter qualquer relação com o " maior mentiroso do mundo".