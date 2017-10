Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Finge estar grávida e com cancro para receber dinheiro de caridade

Mentiras valeram à mulher de 29 anos cerca de 1400 euros.

Gemma Louise Dalton, uma mulher de 29 anos, fingiu estar grávida e sofrer de cancro, de modo a ganhar dinheiro por parte de uma instituição de caridade, em Manchester. No total, a mulher conseguiu extorquir um valor de 1400 euros desde 2015, altura a que remontam os factos.



De modo a tornar-se verdadeiramente convincente, a mulher chegou mesmo a rapar o cabelo e a mostrar exames publicamente de um exame que lhe diagnosticava cancro. No Facebook, Gemma juntou-se a grupos onde falava sobre a quimioterapia que suspostamente realizava.



Acusada de fraude por falsa representação, a mulher de 29 anos assumiu as suas culpas no tribunal de Manchester e assumiu que o seu objetivo era receber dinheiro por parte da Mummy's Star, uma instituição de caridade que apoia mães que desenvolvem cancro durante ou logo após a gravidez.



De acordo com a acusação, Gemma aproximou-se de Pete Wallroth, o fundador da instituição, e disse que estava grávida de 10 semanas, ao mesmo tempo que lutava contra um cancro. A mulher disse ainda que estava a ser expulsa de casa pelo senhorio, o que levou a Mummy's Star a pagar-lhe o alojamento.



A defesa da mulher alega que esta sofre de de uma condição de saúde rara que faz com que os seus intestinos, bexiga e estômago estejam parcialmente paralisados. A sentença final vai ser conhecida no próximo dia 20 de novembro.