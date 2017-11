Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Finge que está morto para provar que a mulher o queria assassinar

Esposa acabou por confessar o crime e foi condenada a 20 anos de prisão.

Um treinador de boxe do Texas, EUA, planeou fingir a própria morte com a ajuda do FBI para provar que a mulher tinha encomendado o seu assassinato.



Romón Sosa sabia que a esposa estava disposta a pagar dois mil euros para o matarem. O casal deu o nó em 2010 e abriram um ginásio juntos. Quando começaram a aparecer problemas financeiros Maria Sosa pediu o divórcio.



Em 2015, a mulher encomendou a morte de Romón mas o homem com quem estava a programar o plano era também amigo do treinador.



Ramón combinou então que o homem ia mesmo encontrar-se com Maria, para planear o seu assassinato, mas levaria um microfone escondido de forma a gravar todas as provas.



Quando já tinha todas as provas, Ramón dirigiu-se às autoridades e com a ajuda do FBI montaram uma armadilha a Maria: Ramón ia fingir a sua morte.



"Fingir que estava morto foi terrível", contou. Com as fotografias do homem supostamente morto, um agente do FBI marcou um encontro com Maria fingindo ser o homicida.



"Ela riu-se quando viu as imagens", disso o agente.



A mulher acabou por ser detida e confessou o crime. Foi condenada a 20 anos de prisão, em outubro de 2016.