Finge ser homem para ter sexo com amiga

Mulher foi condenada a seis anos e seis meses de prisão.

11:58

Gayle Newland, uma britânica de 27 anos, fingiu ser um homem durante meses para manter relações sexuais com uma amiga que conheceu no Facebook. A jovem foi inicialmente condenada a 8 anos de prisão em 2015 mas libertada após recurso. Agora, após um novo julgamento, vai cumprir seis anos e seis meses atrás das grades.



A mulher foi acusada de três agressões sexuais com penetração. Fazia-se passar por um homem latino, de nome Kye Fortune, para chamar a atenção da amiga e convencê-la a continuar a relação. No início, as duas apenas falavam através das redes sociais mas Gayle conseguiu continuar a mentira quando a relação evoluiu e começaram a falar ao telefone. A britânica disfarçava a voz e engrossava-a de modo a que a vítima não descobrisse.

Nos primeiros encontros, a mulher terá mesmo convencido a amiga a ir vendada. Na encenação, Kye Fortune tinha um tumor na cabeça e tinha sido vítima de um grave acidente de carro. A venda era justificada com o facto de "Kye" querer esconder profundas cicatrizes resultantes do despiste.

Os atos sexuais ocorreram pelo menos dez vezes até que a jovem descobrisse a mentira ao tirar a venda e ver que Gayle usava um pénis falso.

Em sua defesa, Gayle, de 27 anos, justifica que a mulher que conheceu no Facebook sempre soube que estava a manter relações com uma mulher e que tudo não passava de jogos para explorar a sexualidade.

"A senhora manteve esta linha de conduta durante um longo período de tempo no qual brincou com sentimentos, agindo unicamente para sua própria satisfação sexual sem levar em conta o impacto devastador que a descoberta da verdade teria", afirmou o juiz Roger Dutton no novo julgamento.