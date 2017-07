Finge ter doença de envelhecimento precoce para violar menor

Mulher é acusada de mais de 500 abusos.

17:21

Joelle Barozzini, de 46 anos, fingiu sofrer de uma doença que causa envelhecimento precoce para violar um rapaz menor de idade, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos.



Tudo terá começado numa festa na cidade de Greensburg, onde a mulher abusou do rapaz, com apenas 16 anos na altura, conforme avança o jornal britânico The Sun.



"Eu estava nervoso. Ela beijou-me, agarrou-me pela mão e levou-me para o quarto", contou o rapaz em tribunal.



Fizeram sexo com a porta do quarto aberta, enquanto o marido de Joelle dormia no sofá, segundo a mesma fonte. A história repetiu-se centenas de vezes, sempre contra a vontade do jovem.



Em público, a mulher fazia-se passar por sua namorada, alegando sofrer de uma doença rara que lhe dava um aspeto mais velho. Dava-lhe álcool e enviava-lhe mensagens de voz onde dizia: "Nós somos namorados".



A vítima, agora com 24 anos, contou que na altura tentou fazer queixa a amigos e familiares, que nunca acreditaram na veracidade da história.



Joelle foi acusada coação física e moral sobre o jovem, que na altura não se conseguia defender devido à sua tenra idade.