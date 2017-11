Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem condenado por duplo homicídio em 1991 executado na Florida

Patrick Hannon foi condenado à morte por degolar uma pessoa e disparar seis vezes contra outra num apartamento.

Por Lusa | 05:18

O estado norte-americano da Florida executou esta quinta-feira um homem de 53 anos, condenado à morte por degolar uma pessoa e disparar seis vezes contra outra num apartamento em 1991.



Patrick Hannon foi declarado morto às 20h50 de quarta-feira (01h50 de hoje em Lisboa), de acordo com o gabinete do governador, após receber uma injeção letal na prisão estatal da Florida, no norte do estado, pelo assassínio de Brandon Snider, de 27 anos, e do seu colega de casa Robert Carter, de 28.



O Supremo Tribunal dos Estados Unidos negou ao condenado, que passou 26 anos no corredor da morte, o pedido de suspensão da execução, tal como já o tinha feito o Supremo Tribunal da Florida.



Hannon foi condenado à pena de morte pelo homicídio em 1991 de Brandon Snider, que degolou quase até o decapitar, e de Robert Carter, companheiro de casa, que após se esconder debaixo da cama foi alvo de seis disparos.



A morte de Hannon faz subir para 95 o número de execuções na Florida desde 1976. Atualmente, cerca de 400 pessoas aguardam a execução por injeção letal. No país soma-se um total de 1.464 execuções desde que o Supremo Tribunal reinstaurou a pena capital, há quatro décadas.