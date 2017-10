Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FMI diz que "incerteza prolongada" poderia pesar sobre investimento em Espanha

Por Lusa | 16:48

O Fundo Monetário Internacional (FMI) advertiu esta sexta-feira para o facto de que uma "incerteza prolongada" na Catalunha "poderia pesar sobre a confiança e as decisões de investimento" na Espanha.



O FMI, apesar de alertar para esta situação, entende que a Espanha tem "fortes perspetivas" de um crescimento robusto da sua economia.



E prossegue: "Já que as nossas perspetivas para a economia espanhola são boas, prolongadas tensões e incerteza em relação à Catalunha poderiam pesar sobre a confiança e as decisões de investimento", disse Andrea Schaechter, chefe da missão do FMI para a Espanha, numa teleconferência para apresentar o relatório anual sobre a economia espanhola.



Estas foram as únicas palavras que Schaechter proferiu sobre a tensão política que se vive em Espanha, depois de o referendo sobre a independência realizado na Catalunha no domingo passado, que as autoridades espanholas consideraram de ilegal.



Na ocasião, o FMI apresentou o relatório anual sobre a economia espanhola, conhecido como "Artigo IV", onde já destacou as boas perspetivas, que permitiram três anos de crescimento sustentado e acima dos 3%.



No entanto, há que esperar pela próxima semana, 10 de outubro, dia em que a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde apresentará as novas previsões para o crescimento da economia global, para ver se a incerteza política na Catalunha afetou as perspetivas para Espanha.



Em julho, o FMI avançou com a previsão de que a economia espanhola cresceria 3,1% em 2017 e 2,4% em 2018.



A economista Andrea Schaechter falou também do "sucesso da recuperação" da economia espanhola, depois da profunda recessão e indicou que o produto interno bruto (PIB) regressou "na primeira metade de 2017" aos níveis anteriores à crise.