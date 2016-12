FMI reitera "plena confiança" em Christine Lagarde

Um tribunal especial francês considerou hoje a atual diretora-geral do FMI culpada de "séria negligência" devido ao processo de indemnização estatal pela venda da Adidas a um banco público.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reiterou esta segunda-feira "plena confiança" na sua diretora-geral, Christine Lagarde, apesar de ter sido considerada culpada de "séria negligência" por um tribunal francês, num caso da época em que foi ministra das Finanças.O conselho de administração do FMI, representando pelos seus 189 países-membros, "reitera plena confiança na capacidade da sua diretora-geral para continuar a desempenhar as suas funções de forma eficaz", refere, em comunicado, o conselho de administração.Nomeada diretora-geral do FMI em 2011, Christine Lagarde foi reconduzida no cargo para um segundo mandato de cinco anos em julho.