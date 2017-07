Foge à polícia e fica preso no trânsito

Vídeo mostra momento em que o fugitivo embate noutros veículos.

Martin Tolan, de 28 anos, de Northfield, Reino Unido, tentou fugir com um Mini roubado em Birmingham, mas acabou por ser apanhado pela polícia, quando embateu noutros veículos.

Nas imagens podemos ver o Mini a ‘mergulhar’ em direção a vários carros, que estavam parados no semáforo da Bristol Road, enquanto o fugitivo tenta desesperadamente fugir da polícia que rapidamente se aproxima.

Com bastões, a polícia parte as janelas do carro e retira o homem para fora do veículo.

Tolan, que roubou vários carros topo de gama de casas em Midlands, foi preso por roubo, após a perseguição que pode ser vista em vídeo.

O incidente, que envolveu oito carros que estavam calmamente parados na via, provocou o caos, depois de várias estradas principais foram fechadas.

Três pessoas sofreram ferimentos ligeiros.

Tolan estava já associado a uma série de assaltos em Birmingham. Enquanto não tinha sido ainda preso, para dar mais tempo à polícia para recolher provas e receber resultados de ADN, Tolan cometeu mais três assaltos.

O jovem foi condenado por um total de nove anos e 11 meses.

Em declarações ao Daily Mail, o sargento detetive da polícia de West Midlands, Toni Holl, disse que "os moradores podem dormir descansados, sabendo que Tolan está atrás das grades (…) foi provado de que era responsável por cinco assaltos, mas é suspeito de ter feito mais".