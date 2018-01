Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo deflagra na casa de Bill e Hillary Clinton

Incêndio terá começado num dos quartos da casa em Chappaqua, EUA.

21:45

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira na casa de Bill e Hillary Clinton em Chappaqua, no estado de Nova Iorque, EUA.



O fogo na habitação do ex-presidente dos Estados Unidos terá começado num quarto e foi rapidamente controlado pelos bombeiros. De acordo com a imprensa local, a casa encontrava-se vazia no momento do sinistro.



A casa, construída em 1889, foi adquirida pelo casal em 1999.