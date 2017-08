Fogo em Espanha perto de Chaves ameaça habitações

Verín, na província de Ourense, encontra-se muito próxima da fronteira entre Portugal.

Por Ana Ferreira Silvestre e Catarina Figueiredo | 17:05

Um incêndio deflagrou na quinta-feira em Verín, na província de Ourense, em Espanha, e obrigou ao corte da A52, conhecida como autoestrada das Rias Baixas. Esta zona fica muito próxima da fronteira entre Portugal.



Um vídeo, partilhado no Twitter, mostra o momento em que as chamas chegaram à estrada.

As imagens foram publicadas pelo grupo musical espanhol Amparanoia, que se deslocava para um concerto, quando as chamas invadiram o caminho. No vídeo, é possível ouvir gritos dos elementos da banda. No momento em que já estavam cercados pelas chamas, pediram ao condutor para inverter o sentido.



O incêndio, que deflagrou na tarde de quinta-feira, continua ativo e está próxima de habitações e estradas principais, como adianta o El País.

Desde ayer la @UMEgob lucha sin descanso contra este fuego en #IFVilamaiorVerin Hay desplegados 112 militares y 26 vehículos ¡Ánimo! pic.twitter.com/EWUWbiYNGQ — Ministerio Defensa (@Defensagob) 4 de agosto de 2017





O Ministério do Meio Ambiente Rural espanhol lançou um alerta de nível dois, como medida preventiva, devido ao incêndio florestal que permanece ativo. As chamas estão a afetar mais de 400 hectares e uma grande extensão de pinheiros.

80 km de Ourense,de camino @sonriasbaixas nos encontramos con este desastre en la naturaleza.la banda Amparanoia estamos bien

Animo Galicia pic.twitter.com/pGgJqmrHtJ — Amparanoia (@amparanoiaofi) 3 de agosto de 2017