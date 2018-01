Fogo em estacionamento de Liverpool destrói 1400 carros

Noite de réveillon ficou estragada para os proprietários dos veículos.

18:46

Cerca de 1400 carros ficaram destruídos na noite de fim-de-ano na cidade de Liverpool, por um fogo que deflagrou num parque de estacionamento.Nas redes sociais, circulam imagens que mostram o grau de destruição dos veículos e do edifício do parque de estacionamento da Ecco Arena. O calor foi tanto que até o chão de betão ficou derretido.

<blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">This is the fire at the Echo Arena car park which has caused the Liverpool International Horse Show to be cancelled... via <a href="https://twitter.com/CabbieThe?ref_src=twsrc%5Etfw">@CabbieThe</a> <a href="https://t.co/4vTlnGdrjk">pic.twitter.com/4vTlnGdrjk</a></p>— CapitalLivNews (@CapitalLivNews) <a href="https://twitter.com/CapitalLivNews/status/947568809967341569?ref_src=twsrc%5Etfw">December 31, 2017</a></blockquote>

Apesar da dimensão do fogo, ainda foi possível salvar cavalos que estavam num atrelado ali estacionado e alguns cães que tinham sido deixados dentro dos veículos. À hora em que o fogo começou, estava a decorrer um espetáculo hípico na Arena que é servida por este parque de estacionamento.Os bombeiros dizem que o fogo terá começado dentro de um carro e depois propagou-se aos outros veículos.

<blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Not looking good now <a href="https://twitter.com/EchoArena?ref_src=twsrc%5Etfw">@EchoArena</a> car park <a href="https://twitter.com/LivEchonews?ref_src=twsrc%5Etfw">@LivEchonews</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/fire?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#fire</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/liverpool?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#liverpool</a> <a href="https://t.co/dsF1MHfTqX">pic.twitter.com/dsF1MHfTqX</a></p>— Olly harrison (@agricontract) <a href="https://twitter.com/agricontract/status/947552777105965056?ref_src=twsrc%5Etfw">December 31, 2017</a></blockquote>

