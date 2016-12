Fogo em prédio de 33 andares faz pelo menos 18 feridos

Fire in apartment building across the street from mine W.60th St. @SadeABC pic.twitter.com/vmbt6W5FaM — Harold Abrams (@haroldabrams) 22 de dezembro de 2016

Um violento incêndio deflagrou num prédio de 33 andares na zona de Upper West Side, em Nova Iorque, fazendo pelo menos 18 feridos, seis deles graves.As chamas deflagraram pelas 17h00 locais e encontra-se no local um grande aparato de bombeiros para apagar as chamas, que terãot tido origem num apartamento, no 3.º piso do edifício.De acordo com o porta-voz dos bombeiros, há pelo menos 20 pessoas presas no telhado e no interior do prédio. Decorrem as operações de extinção das chamas e de resgate do residentes.Quatro dos feridos são bombeiros que combatem as chamas.