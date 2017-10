Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogos na Califórnia já destruíram 7 mil casas e mataram 42 pessoas

Chamas ainda são combatidas por 10 mil bombeiros. Há 15 mil pessoas desalojadas.

22:22

O número de edifícios destruídos pelos incêndios deste mês na Califórnia, que causaram 42 vítimas mortais, aumentou para 7.000 e espera-se que continue a aumentar à medida que as equipas avaliam as áreas ardidas, segundo as autoridades locais.



De acordo com o porta-voz do Departamento da Floresta e de Proteção contra Incêndios, Daniel Berlant, o número de edifícios queimados aumentou de 5.700 para 6.900 quando as equipas avaliaram zonas atingidas onde não tinham conseguido chegar antes.



O responsável indicou que a maioria dos edifícios destruídos recém-descobertos ardeu nos dias 8 e 9 de outubro quando o fogo avançou para a região vitivinícola do norte da Califórnia e outras áreas próximas.



"As estimativas são em estruturas e principalmente em casas, mas também incluem estruturas comerciais e edifícios acessórios às casas, como celeiros e armazéns", explicou Daniel Berlant.



Vinte e duas das 42 mortes causadas pelos incêndios de outubro ocorreram no condado de Sonoma, naquele que foi o terceiro incêndio mais mortal na história do Estado da Califórnia.



Dezenas de milhares de pessoas já voltaram para casa, mas mais de 15.000 permanecem esta quinta-feira fora dos seus lares.



O governador da Califórnia, Jerry Brown, emitiu no final do dia de quarta-feira uma ordem para acelerar a recuperação dos danos provocados pelo fogo.



Na quarta-feira, os bombeiros do condado californiano de Calfire indicaram que cerca de dez mil bombeiros continuavam envolvidos no combate de 13 fogos importantes.



O número de efetivos envolvidos no combate às chamas chegou a ser superior a 11 mil.