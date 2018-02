Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Foi Pablo Escobar quem matou", diz portuguesa

Marita espera pela libertação do marido há 31 anos.

Há 31 anos que Marita Maharaj espera pelo marido, que está preso nos EUA, após ter sido condenado por duplo homicídio. A mulher, de origem portuguesa, nega que o esposo tenha sido o autor de tais crimes e em entrevista ao Daily Mail contou a sua história e apontou o dedo àquele que considera ser o culpado pelos atos que condenaram o marido: Pablo Escobar, o narcotraficante mais famoso de todos os tempos.



"Eu só queria poder ter tempo de qualidade junto do meu marido. Passear à beira-mar, beber um chá deitados na cama. Abraçá-lo e beijá-lo quando eu quisesse", lamenta a mulher de 78 anos.



Kris Maharaj, de 79 anos, foi preso em 1986. Nessa altura o casal, que se conheceu no Reino Unido, vivia na Flórida, EUA.



No verão do ano passado, Marita e Kris viram os seus desejos de passar os últimos anos de vida juntos, em liberdade, ganhar forma. Foram encontradas provas que associavam os homicídios ao barão da droga colombiano, Pablo Escobar. Era a luz ao fundo do túnel que o casal precisava.



A defesa de Kris acredita ter encontrado os fundamentos para culpar Escobar dos crimes. Foi provado que os dois homens assassinados estavam a enganar o colombiano e a praticar lavagem de dinheiro. Alguns membros do cartel garantiram que Escobar ordenou o seu assassinato, como vingança.



Marita nunca desistiu do marido e visita-o todas as semanas, o limite máximo de visitas. Vive numa casa perto da prisão, sozinha e dependente de alguma caridade de amigos. Nos restantes dias falam durante cinco a 10 minutos num telefonema restrito.



Apesar de ter ficado sem o marido muito cedo, a portuguesa nunca quis refazer a sua vida com mais ninguém. "Afastava todos os homens que parecessem interessados em mim. Usei sempre a minha aliança e faço questão de dizer que sou casada com o meu marido", explica.



Os dois conheceram-se em Londres para onde a portuguesa foi estudar. Kris, de Trinidad e Tobago, criou uma série de negócios no país que o levaram para voos mais altos: o casal mudou-se para os EUA.



Foi então que a vida de Kris ficou destruída, quando os seus sócios Derrick e Duane Moo Young, pai e filho, foram encontrados mortos num hotel em Miami. O facto de as vítimas lhe estarem a dever alguns milhares de dólares e das suas impressões digitais terem sido encontradas no quarto onde ocorreu o crime (apesar de este alegar ter visitado os sócios horas antes) foram considerados motivos fortes para a detenção e posterior prisão de Kris.



Entretanto, um juiz da Flórida ordenou que o caso fosse reavaliado até ao final de fevereiro, o que veio trazer uma lufada de esperança à portuguesa e ao marido.



De acordo com o Daily Mail, a acusação contra Kris está cheio de inconsistências: o depoimento da testemunha principal ter caído por terra durante o julgamento, o facto de Kris ter passado num teste com um detetor de mentiras e ainda seis testemunhas que afirmam ter visto o marido de Marita num outro local à hora do crime. A Reprieve descobriu ainda provas de que as autoridades norte-americanas sempre souberam do envolvimento de Escobar nos crimes.



Kris Maharaj poderá ser libertado ainda este ano. Marita não vê o dia para que isso aconteça e recorda o dia em que o marido foi preso. "Ele desmaiou. Eu gritei", conta.