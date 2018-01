Fome na Venezuela leva homens a apedrejar vaca até à morte

Um vídeo filmado na Venezuela mostra um grupo de homens a perseguir e apedrejar uma vaca até conseguir derrubar o animal. As imagens, que não são aconselháveis às pessoas mais sensíveis, são o espelho da grave crise económica que se vive neste país.





@WellingMichael @FernandoAmandi



This is Venezuela. In only 19 years, T Chavez was able to send Venezuela 40,000 years back into the Stone Age. These are the Venezuelan neo-Neanderthals stoning a cow to death. Middle of the day.



pic.twitter.com/40c9GziROS