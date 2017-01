Força Aérea da Nigéria bombardeia campo de refugiados por engano

A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) condenou hoje o ataque aéreo das forças armadas nigerianas que atingiu acidentalmente um campo de refugiados naquele país, afirmando que causou 52 mortos.



"Este tipo de ataque em larga escala contra pessoas vulneráveis que já tinham fugido de violência extrema é chocante e inaceitável", considerou em comunicado o diretor de operações da MSF, Jean-Clement Cabrol.



Testemunhas do ataque citadas entretanto pela agência France Presse dão conta de pelo menos 50 pessoas, das quais seis humanitários da Cruz Vermelha local. Às 09h00 locais (08h00 em Lisboa) um avião da força aérea nigeriana bombardeou por erro um campo de refugiados no nordeste da Nigéria, em Rann (Estado do Borno).





O Borno é o epicentro da insurreição armada dos islamitas do grupo Boko Haram. O ataque aconteceu quando os trabalhadores humanitários distribuíam alimentos aos refugiados."Nas últimas semanas, o Boko Haram deslocou a sua base de operações da floresta de Sambisa para Kala e um avião militar confundiu Rann com Kala", disse à AFP um habitante local."Pelo menos 25 pessoas morreram e muitas mais ficaram feridas", indicou.O balanço da MSF fala em 52 mortos e 120 feridos.Funcionários locais da MSF e do Comité internacional da Cruz Vermelha (CICR), bem como dois soldados ficaram feridos no ataque, salientou Jean-Clement Cabrol.A MSF tem estado a dar cuidados primários aos feridos, exigindo às autoridades nigerianas que façam todos os esforços no sentido de facilitar a retirada dos feridos mais urgentes."As nossas equipas médicas e cirúrgicas nos Camarões e no Chade estão prontas a tratar dos feridos", realçou.A Cruz Vermelha Internacional confirmou entretanto que seis dos seus homens (da Cruz Vermelha nigeriana) morreram no bombardeamento.