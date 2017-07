Forças Armadas voltam às ruas do Rio de Janeiro para garantir segurança

Desde o início do ano foram executados 90 agentes nas ruas.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:19

As Forças Armadas brasileiras vão voltar a atuar nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, reforçando a polícia nas ações de segurança pública ostensiva, de inteligência e em acções especiais contra o crime organizado. A informação foi adiantada pelo ministro brasileiro da Defesa, Raul Jungmann, que, alegando que "a essência do sucesso é a surpresa", não adiantou detalhes da operação, como data de início e efectivo a ser utilizado

"Nós já estamos a activar um estado maior conjunto com o Exército, Marinha e Força Aérea para apoiar esse plano integrado de segurança, que vai envolver também todos os dispositivos policiais federais e estaduais do Rio de Janeiro."-Avançou o ministro, acrescentando:" A essência deste plano é a inteligência, para se identificar onde estão o comando e os arsenais do crime organizado, para, utilizando o efeito surpresa e a integração de todas as forças, sejam elas militares ou policiais, , golpear a bandidagem do Rio de Janeiro."



Se não pode revelar a data de início da nova operação militar contra os elevadíssimos níveis da criminalidade na outrora chamada "Cidade Maravilhosa", Jungmann já garantiu que, desta feita, a presença das Forças Armadas será por um periodo longo. Pelo menos até Dezembro de 2018, periodo que engloba a campanha para as eleições presidenciais de Outubro do ano que vem.

Além da presença no reforço da segurança em ocasiões especiais, como o Mundial de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, as Forças Armadas já foram para as ruas do Rio de Janeiro em outras ocasiões críticas, mas por periodos curtos.



Na última vez, os militares federais ficaram no Rio apenas entre 14 e 21 de Fevereiro, não tendo essa actuação surtido qualquer efeito, apesar do emprego de 9000 soldados.

Num momento de gravíssima crise financeira, em que o governo do presidente Michel Temer cortou até o resgate de feridos em acidentes nas estradas federais e meios essenciais para atendimentos em hospitais, o ministro garante no entanto que não vão faltar homens nem meios e verbas, pois o próprio Rio de Janeiro tem militares de sobra para a missão, não sendo necessário recorrer a tropas de outras regiões do país.



Jungmann lembrou que só na Vila Militar há 12 mil soldados do Exército e que, somados a estes os dos quartéis da Marinha e da Força Aérea, o efectivo disponível no Rio de Janeiro passa dos 35 mil militares.

Praticamente sem governo, com a polícia semi-paralisada por falta até de gasolina para os carros e os agentes sem receberem ordenado há meses, o Rio de Janeiro está em grande parte nas mãos dos criminosos.



Sucedem-se assaltos a empresas, lojas, transeuntes e turistas, nas ruas e nas praias, pessoas são roubadas até em filas de hospitais, onde também falta tudo, e a polícia não consegue nem garantir a sua própria segurança, como mostra o triste número de 90 agentes executados nas ruas desde o início do ano.