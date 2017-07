Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Forças da Síria Democrática avançam contra Daesh em Al Raqa

Pelo menos dez combatentes das FSD morreram devido a disparos ou explosões.

09:56

As Forças da Síria Democrática (FSD), uma aliança armada liderada por milícias curdas, avançaram nas últimas horas contra o grupo terrorista Daesh, a oeste de Al Raqa, informou esta terça-feira o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.



A Organização Não Governamental (ONG) explicou que as FSD avançaram para a metade ocidental da cidade de Al Raqa e tomaram uma zona que se estende desde o bairro de Nazla Shahada até Yazra.



Contudo, mantém-se os confrontos entre grupos nos distritos de Al Yarmuk e Hisham bin Abdelmalek.



Pelo menos dez combatentes das FSD morreram devido às explosões e disparos de artilharia dos jihadistas.



A mesma fonte adiantou que um casal e o filho menor morreram devido ao fogo de artilharia do Daesh contra as localidades da periferia de Al Raqa, situadas a norte do rio Éufrates.



Desde o passado dia 6 de junho que as FSD desenvolveram com a ajuda da coligação internacional, um assalto à localidade de Al Raqa, considerada a capital do califado autoproclamado pelos extremistas em 2014.



O porta-voz da coligação, coronel Ryan Dillon, afirmou que as FSD conquistaram ao Daesh 35 quilómetros quadrados dentro da cidade esta semana.