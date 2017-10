Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Forças iraquianas conquistam 35 localidades ao Daesh

Haider al-Abadi, anunciou na sexta-feira o lançamento da segunda fase da ofensiva de Al Hauiya, em que participam forças governamentais e milícias.

Por Lusa | 30.09.17

As forças iraquianas arrebataram este sábado 35 localidades ao Estado Islâmico (EI), no arranque da segunda fase da ofensiva militar lançada na sexta-feira na província de Kirkuk (norte), um dos últimos bastiões do grupo terrorista no país.



As milícias pró-governamentais Multidão Popular afirmaram, num comunicado, que após libertarem essas localidades, as forças iraquianas situam-se agora a cerca de 13 quilómetros da cidade de Al Hauiya.



As forças conseguiram este sábado conquistar o controlo de 75% da estrada que liga Kirkuk a Tikrit (norte) e recuperaram as colinas de Hemrin (sudeste de Hauiya), onde se apoderaram de várias sedes do EI e de um quartel de treino dos extremistas.



Na primeira fase do ataque, que começou em 21 de setembro, as forças iraquianas recuperaram 103 localidades e zonas situadas tanto em Kirkuk como na vizinha província de Saladino, e mataram pelo menos 557 jihadistas no EI.



Esta ofensiva coincide com uma crise entre o Governo iraquiano e a região autónoma do Curdistão, que realizou na passada segunda-feira um referendo independentista não reconhecido por Bagdade.



O referendo também se realizou em Kirkuk, província disputada que os curdos reclamam, apesar de estar fora das fronteiras administrativas da região autónoma e onde decorre a ofensiva atual.



A comarca de Al Hauiya é um dos últimos bastiões do EI no norte do Iraque, depois de o grupo radical ter perdido, em julho, o seu principal feudo, a cidade de Mossul, e grande parte dos territórios que ocupou em 2014.