Forças iraquianas e americanas intensificam ataques aéreos em Mossul

A resistência oferecida pelos militantes do Daesh, o entrincheiramento de civis em casa e o mau tempo têm retardado os avanços daquela que é a maior ofensiva militar no Iraque desde a invasão das tropas americanas, em 2003.



A operação, que dura há mais de dois meses, pretende recuperar a segunda maior cidade iraquiana, com um milhão de pessoas, e último bastião urbano do Daesh no Iraque.



Segundo as Nações unidas, cerca de 120 mil pessoas deixaram Mossul desde o início da operação levada a cabo pelas forças iraquianas e americanas, a 17 de outubro.



Segundo relata a AP, o fumo causado pelas explosões é visível e as trocas de tiros audíveis por toda a cidade, sob controlo do Daesh desde o verão de 2014.

As forças iraquianas, apoiadas pelos Estados Unidos, intensificaram os ataques aéreos no leste de Mossul no âmbito de uma operação para recuperar esta cidade iraquiana, sob controlo do grupo extremista Daesh.Após duas semanas de tréguas, as operações foram retomadas em força, constatou a agência de notícias Associated Press, no local.Forças especiais de elite entraram nos bairros de Karama e Quds, enquanto tropas do exército e polícias federais avançaram nos vizinhos bairros de Intisar, Salam e Sumor.