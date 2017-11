Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Forças iraquianas recuperam um dos últimos bastiões 'jihadista' no Iraque

Após a reconquista de al-Qaïm, as forças devem progredir para Rawa e para as grandes áreas de deserto que compõem a província de Al-Anbar.

Por Lusa | 17:40

As forças iraquianas recuperaram esta sexta-feira o controlo de al-Qaïm, localidade próxima da fronteira com a Síria que era um dos últimos bastiões do grupo extremista Daesh no Iraque, anunciou o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi.



Num comunicado, Haider al-Abadi saudou "a libertação de al-Qaïm em tempo recorde", numa referência à rápida atuação das tropas governamentais e paramilitares iraquianas, que entraram esta sexta-feira de manhã naquela localidade que contava com uma população de 50 mil pessoas antes do início dos combates.



Após a reconquista de al-Qaïm, e para assumir a totalidade dos territórios iraquianos que os 'jihadistas' conquistaram em 2014, as forças iraquianas devem progredir agora para a localidade vizinha de Rawa e para as grandes áreas de deserto que compõem a província de Al-Anbar.



As forças iraquianas lançaram há cerca de uma semana "o último grande combate", segundo divulgou a coligação internacional anti-Daesh liderada pelos Estados Unidos, para tentar assumir o controlo do último bastião 'jihadista' no país, ao longo da fronteira com uma Síria também fragilizada pela guerra.



Do outro lado da fronteira, a cerca de 10 quilómetros de al-Qaïm, os extremistas do Daesh também estão a ser alvo de duas ofensivas na província de Deir Ezzor, o último bastião 'jihadista' na Síria.



Uma ofensiva é liderada pelo regime sírio com o apoio da Rússia, enquanto a outra está a ser conduzida pela coligação árabe-curda apoiada pelos Estados Unidos.



Em junho de 2014, o grupo radical sunita iniciou uma grande ofensiva e assumiu o controlo de vastos territórios no território iraquiano, a oeste, leste e a norte da capital iraquiana, Bagdad.



Os 'jihadistas', que se assumem como participantes numa 'guerra santa', proclamaram então um "califado" nos territórios controlados no Iraque e também na Síria.