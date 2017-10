Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Forças militares do regime sírio entram em Mayadine, bastião dos 'jihadistas'

Daesh controla Mayadine desde 2014.

Por Lusa | 16:33

As forças do regime sírio entraram esta sexta-feira na cidade de Mayadine, um dos últimos bastiões do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) na Síria, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).



"Com o apoio da aviação russa, as forças do regime entraram em Mayadine, e controlam os edifícios no oeste da cidade", indicou à agência noticiosa France-Presse o diretor do OSDH, Abdel Rahmane.



O EI controla Mayadine desde 2014, localidade situada na província petrolífera de Deir Ezzor, na margem ocidental do rio Eufrates e a cerca de 40 quilómetros a sul de Deir Ezzor, onde a organização 'jihadista' ainda está presente em diversos bairros.



O EI ainda controla mais de metade da província de Deir Ezzor, e estão em curso duas ofensivas distintas para os desalojar.



Por um lado, as forças do regime progrediram rapidamente a partir do oeste em direção ao Eufrates, apoiados pela aviação russa. Em paralelo, as Forças democráticas sírias (FDS), uma aliança de combatentes curdos e árabes apoiada por Washington, está concentrada na parte leste do rio.