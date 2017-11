Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Forças sírias ganham terreno ao Daesh

Exército sírio lançou uma ofensiva ao coração de Deir Ezzor.

Por Lusa | 23:07

As forças do regime sírio apoderaram-se de alguns quarteirões que estavam sob o controlo do grupo radical Estado Islâmico na cidade de Deir Ezzor, indicou a agência oficial síria Sana, citada pela agência France Press.



O exército sírio lançou uma ofensiva ao coração de Deir Ezzor, no leste da Síria, para expulsar o Estado Islâmico de alguns quarteirões que estavam sob o seu controlo.



Apoiados pela aviação russa, as forças do regime sírio passaram a dominar três quarteirões que pertenciam ao Estado Islâmico, precisa a agência noticiosa Sana.



O Observatório Sírio dos Direitos do Homem (OSDH) confirmou o avanço das tropas do regime em Deir Ezzor, baluarte de uma província rica em petróleo, junto à fronteira do Iraque.



"As forças do regime continuam a sua progressão na cidade de Deir Ezzor", notou o OSDH.



O regime sírio recuperou "mais de 95% da cidade" e os jihadistas ficaram remetidos num perímetro de algumas centenas de metros, relatou ainda a OSDH.



"Se as forças do regime insistirem no avanço, elas podem pôr termo à presença do Estado Islâmico naquela cidade, dentro de horas ou dias", estimou o OSDH.



No local, um jornalista que colabora com a AFP, testemunhou os combates na cidade e o grau de destruição nos bairros atingidos, com fachadas de prédios completamente destruídas.



Os jihadistas utilizam "snipers", carros armadilhados e enviam mulheres "kamikazes" contra as posições do exército sírio.



A província de Deir Ezzor é atualmente palco de duas ofensivas distintas visando desalojar o Estado Islãmico dos territórios sob o seu controlo.



Uma das ofensivas das forças do regime é apoiada pela aviação russa e outra por combatentes curdas e árabes das forças democráticas sírias, suportadas pela coligação internacional dirigida pelos Estados Unidos.



Em 17 de outubro, o Estado Islâmico perdeu Raqa, sua antiga "capital" no norte da Síria.



Desencadeada pela repressão de manifestações pacíficas, em 2011, pelo regime de Bachar al-Assad, o conflito na Síria, envolvendo já países estrangeiros e grupos jihadistas, causou mais de 330 mil mortos e milhões de desalojados e refugiados.