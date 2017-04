Forte sismo de 6,5 graus registado no Botsuana

Antes do registo do sismo, um abalo mais ligeiro, com a magnitude de 4,6 graus e à profundidade de cinco quilómetros, foi registado no noroeste da África do Sul.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7%





33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7%





33.3% Muito satisfeito pub

Um forte sismo, com a magnitude de 6,5 graus, foi esta segunda-feira registado no Botsuana, anunciou o serviço norte-americano de sismografia (USGS, na sigla em inglês).O epicentro do sismo, registado às 18h40 de Lisboa, localizou-se 238 quilómetros a noroeste da capital do Botsuana, Gaborone, e a uma profundidade de 11 quilómetros, precisou o USGS.Residentes em Gaborone, citados pela agência France-Presse, disseram que a terra tremeu durante cerca de 30 segundos, mas não há informações sobre estragos materiais ou vítimas do sismo.