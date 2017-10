Forte sismo sacode Nova Caledónia, no Pacífico Sul

Zona assenta sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico.

Por Lusa | 01:56

Um terramoto de magnitude 6,8 na escala de Richter sacudiu esta terça-feira um grupo de ilhas da Nova Caledónia, arquipélago francês no Pacífico Sul, sem que tenha sido emitido alerta de tsunami ou reportada a ocorrência de vítimas.



O sismo, que sacudiu as Ilhas Lealdade, teve o hipocentro a 29 quilómetros de profundidade no leito marinho, indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica mundial.



O terramoto ocorreu a 109 quilómetros a sudeste de Tadine, na ilha de Maré, em Lealdade, e a 253 a leste de Numea, a capital da Nova Caledónia.



O Serviço de Alertas de Tsunami do Pacífico elevou a magnitude do sismo a 7, mas descartou a possibilidade de ocorrência de um tsunami na região do Pacífico.



A Nova Caledónia assenta sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico e dos vulcões submarinos da Bacia de Lau, razão pela qual é recorrentemente sacudida por movimentos telúricos.



