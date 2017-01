Forte tempestade corta eletricidade a 190 mil casas em França

A circulação de comboios foi interrompida em várias linhas no norte e noroeste, a partir das 19h00, indicou à agência AFP uma porta-voz da empresa de caminhos-de-ferro. "Não queremos correr o risco de ter um comboio avariado em plena tempestade", especificou.A meteorologia francesa colocou cinco departamentos em alerta vermelho devido ao vento violento e a metade norte de França foi colocada em vigilância laranja por causa do vento e da neve.O vento atingiu 146 quilómetros horários em Dieppe e 102 quilómetros horários no aeroporto parisiense de Orly.Em várias regiões do norte da França, as aulas foram suspensas nas escolas, tal como os transportes escolares.