Ativista em topless tenta tirar menino Jesus do presépio do Vaticano

Mulher trazia escrito nas costas "Deus é uma mulher".

Este será certamente um dos momentos mais insólitos e bizarros do Natal de 2017. Esta segunda-feira, uma ativista em topless tentou retirar a estátua do menino Jesus do presépio do Vaticano, na Praça de São Pedro.



A mulher pertence ao grupo feminista Femen e trazia escrito nas costas "Deus é uma mulher", a mesma frase que gritava enquanto era impedida pelos polícias.



As autoridades conseguiram deter a mulher, identificada como Alisa Vinogradova.



O momento foi registado por fotógrafos da agência Reuters.