Fotografia de menino na passagem de ano está a chocar o mundo

A imagem foi captada na praia de Copacabana.

Nos primeiros minutos de 2018, Lucas Landau, fotógrafo da Reuters, encontrou um menino negro a assistir sozinho ao espectáculo de fogo-de-artifício na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e não deixou escapar esse momento. A fotografia rapidamente se tornou viral pelo contraste que apresenta.

A imagem não nos mostra apenas o menino dentro de água e sem camisola, mas também um grupo de pessoas a divertirem-se e a abraçarem-se atrás da criança. Para muitos brasileiros, a imagem representou de forma perfeita a forma como o racismo é vivido no Brasil.

"Eu estava a trabalhar. Estava a fotografar as pessoas que assistiam aos fogos em Copacabana", afirmou o responsável pelo clique. Lucas admitiu ainda que a única informação que tem da criança é a idade, apenas 9 anos, pois não conseguiu ouvir o nome com o barulho do momento. "Ele estava lá, como as outras pessoas, encantado", sublinhou.

Para Anderson França, conhecido escritor e empreendedor brasileiro, a maior parte das pessoas olham para este tipo de fotografias "e associam a imagem de uma pessoa negra à pobreza e ao abandono". Neste caso é apenas "uma criança na praia", revelou numa entrevista ao EL PAÍS.

Nas redes sociais, Lucas já foi criticado por aceitar vender a fotografia, disponibilizando inclusive o e-mail para um contacto mais apropriado ao efeito. "Tem autorização dos pais da criança?", interrogaram diversas pessoas.