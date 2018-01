Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fotógrafo banido da Coreia do Norte após divulgar fotos proibidas

Eric Lafforgue capturou o quotidiano e partilhou as imagens online.

19:06

O fotógrafo francês Eric Lafforgue capturou, em seis visitas à Coreia do Norte, o quotidiano do país que as autoridades não querem que seja mostrado. Desde militares em momentos de lazer a estradas desertas, passando por crianças a serem exploradas em campos de cultivo, as imagens retratam o dia-a-dia e o "bom e o mau" do país.



As imagens foram partilhadas online, principalmente no site Bored Panda com o qual Eric trabalha regularmente. Quando voltou da sexta viagem à Coreia do Norte, as autoridades descobriram que as fotos estavam a ser divulgadas e baniram o fotógrafo do país.



"Graças ao cartões de memória digitais pude guardar fotos que são proibidas ou que foram 'apagadas' das mentes", começou por explicar à publicação.



"Fui tratado como qualquer outro turista. Não me deixaram tirar fotos da polícia ou do exército mas com umas lentes de 300 milímetros e um banco de trás de um autocarro consegui tirar imensas", acrescenta.



Lafforgue recusou a apagar as imagens por que queria mostrar "todos os aspetos do país" e não quis "fazer da Coreia do Norte uma excepção".



"Eles não gostaram", rematou.