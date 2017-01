Fotos com gesto "paz e amor" podem ser perigosas

Se é daquelas pessoas que costuma fazer o gesto "paz e amor" com os dedos para as fotos saiba que esta pose pode estar a por em risco a sua segurança e estar a dar acesso às suas impressões digitais.

O alerta foi dado por um grupo de investigadores do Instituto Nacional de Informática do Japão e, de acordo com o professor Isao Echizen, uma imagem destas, tirada com uma máquina fotográfica comum, permite o acesso às impressões digitais do fotografado.

"Os hackers podem ter acesso às impressões digitais com uma simples foto com este gesto", disse Isao ao jornal japonês Sankeu Shinbum.

A equipa liderada pelo professor japonês conseguiu copiar as informações do dedo de uma pessoa fotografada a três metros de distância. Um risco bem mais preocupante do que o roubo de senhas e passwords, visto que ao contrário destas, que podem ser alteradas, as impressões digitais são para "toda a vida". Além disso, há cada vez mais dispositivos que usam sensores de impressões digitais como acesso, como é o caso de smatphones e portas de segurança.

Por essa razão, a equipa de investigadores japonesa decidiu desenvolver um método para evitar esse tipo de roubo. Uma película fina, feita de óxido de titânio, que impede que as impressões digitais fiquem visíveis. Esta novidade deverá estar disponível dentro de dois anos.

