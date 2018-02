Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fotos de separatistas censuradas na Arco

Organização da Feira de Arte de Madrid mandou retirar a obra ‘Presos Políticos na Espanha Contemporânea’.

A inauguração da 38ª edição da Feira de Arte Contemporânea de Madrid (Arco) ficou esta quinta-feira marcada pela polémica devido à retirada de uma obra que retratava três dirigentes independentistas catalães como "presos políticos".



Artistas, políticos e meios de comunicação social denunciaram a "censura" da organização, que pediu desculpas, mas não repôs a obra em exibição.



Em causa está a instalação ‘Presos Políticos na Espanha Contemporânea’, do artista Santiago Serra, que consiste em 24 fotografias pixelizadas de pessoas consideradas pelo autor como presos políticos. Entre eles estão os separatistas catalães Oriol Junqueras, Jordi Sànchez e Jordi Cuixart, todos em prisão preventiva pelos delitos de sedição e rebelião.



A Ifema, entidade que organiza a feira, justificou a decisão afirmando que "a polémica desatada na imprensa pela exibição da obra prejudica a visibilidade do conjunto de conteúdos" da exposição, mas rapidamente foi acusada de censura.



Manuela Carmena, edil de Madrid, recusou estar presente na inauguração da feira e lembrou que "a liberdade de expressão é o ar que respira a democracia", enquanto o autor frisou que "atos como este dão sentido e razão" à obra, "que denuncia o clima de perseguição que sofremos".



Já o ministro da Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, frisou que o governo "não teve nada a ver" com a decisão. "Se queriam evitar a polémica, conseguiram exatamente o contrário", afirmou.