Fralda deixa bebé recém-nascida com queimadura química

Menina ficou com a pele das nádegas "vermelha, em carne viva e a descascar".

Reanne Davis, mãe de uma bebém recém-nascida, acusa a marca de fraldas Boots de provocar queimaduras químicas à filha. A bebé utilizou uma fralda logo nas primeiras horas de vida, no passado sábado, e ficou com a pele "vermelha, em carne viva e a descascar".



A mãe da bebé, residente em Bristol, contou que tentou aliviar a dor da filha, que não parava de chorar, utilizando lã e algodão, água e creme barral, mas que foi em vão.



No dia seguinte, Reanne, de 24 anos, contactou um médico que a aconselhou a dirigir-se imediatamente a um hospital. "Entrei em pânico, não sabia o que era. Mas quando a despi percebi que a pele dela estava marcada na parte de trás e da frente com a forma de uma fralda", recorda a mulher.



No hospital, Reanne foi informada de que a filha tinha feito uma reação alérgica ao material absorvente da fralda. Os médicos receitaram um antibiótico e uma quantidade de cremes à bebé.



"Nunca mais volto a usar nenhum produto da Boots. Não estou satisfeita com esta situação, exijo que retirem todas as fraldas do mercado, para que isto não volte a acontecer a mais nenhum bebé", disse a mulher.



Esta quarta-feira, a marca disse estar já a investigar a situação e ofereceu um voucher à mãe da criança para que esta pudesse comprar outros artigos da marca. "Recuso-me a voltar a usar qualquer item desta marca. Não vou arriscar que aconteça o mesmo à minha bebé", explica a mãe.



Um porta-voz da marca Boots já fez saber que a marca lamenta o sucedido. "Desejamos uma recuperação muito rápida ao bebé. Levamos muito a sério a segurança e o bem-estar dos nossos clientes e da família. Já recuperámos o pacote de fraldas em questão e a nossa equipa já está a investigar o assunto", disse.