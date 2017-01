França e Alemanha preocupadas com decisões de Trump

A França e a Alemanha estão "preocupadas" com várias decisões tomadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, particularmente as restrições à chegada de refugiados, disse este sábado o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Marc Ayrault.



"Acolher os refugiados que fogem da guerra é parte do nosso dever", disse, ao lado do seu novo congénere alemão, Sigmar Gabriel, depois de um encontro entre ambos.



"Devemos (...) assegurar que isso acontece de forma equitativa, justa e solidária", acrescentou.









"Essa decisão só pode causar-nos preocupação, mas há um conjunto de outras questões a causar-nos preocupação", disse Ayrault, quando questionado pelos jornalistas acerca das restrições.



Jean-Marc Ayrault e o ministro alemão decidiram entrar em contacto com o secretário de Estado norte-americano nomeado, Rex Tillerson, assim que tome posse, "para discutir o assunto ponto por ponto e ter uma relação clara".



"A clareza, a coerência e, se necessário, a firmeza são necessárias para defender as nossas crenças, os nossos valores, a nossa visão do mundo, os nossos interesses - o francês, o alemão e o europeu", acrescentou.



Gabriel realizou a sua primeira viagem ao estrangeiro desde que foi nomeado, na sexta-feira, para substituir Frank-Walter Steinmeier.



Pelo seu lado, um porta-voz da Comissão Europeia disse que não tinha "nenhum comentário a fazer" sobre as decisões de Trump.



No entanto, relembrou "os comentários feitos várias vezes pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, de que a Europa é e permanece aberta a todos aqueles que fogem dos conflitos armados e do terror, qualquer que seja sua religião".



