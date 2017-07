Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

França e Alemanha querem construir novo avião e combate europeu

Conselho de ministros dos dois países define como prioridade renovação do equipamento militar.

Por Lusa | 13.07.17

França e Alemanha querem desenvolver um novo modelo de avião de combate europeu, no âmbito de um conjunto de medidas para fortalecer a cooperação franco-alemã na área da defesa e segurança, divulgou esta quinta-feira a Presidência francesa. Isto apesar de a Alemanha já usar o Eurofighter Typhoon, um caça europeu que nasceu da colaboração de vários países, incluindo a Alemanha e a França.



O anúncio surge após o 19.º Conselho de ministros franco-alemão que decorreu esta quinta-feira em Paris, sob a presidência do chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, e da chanceler alemã, Angela Merkel.



A agenda do encontro bilateral foi marcada por quatro grandes temas: defesa, inovação, educação e cultura.



O projeto do novo aparelho de combate surge com o objetivo de renovar a atual frota aérea dos dois países, que vão elaborar um roteiro para o desenvolvimento do novo modelo até meados de 2018, segundo a mesma fonte.



Paris e Berlim também acordaram criar um quadro de cooperação para o desenvolvimento de um futuro modelo do helicóptero de ataque Tiger (aparelho desenvolvido pela empresa franco-alemã Eurocopter), mas também de novas categorias de mísseis táticos terra-ar.



"O nosso desejo é ter uma nova geração de aviões de combate comum", indicou Emmanuel Macron durante a conferência de imprensa conjunta com Angela Merkel, mencionando que a atual geração de aparelhos é desenvolvida por diferentes empresas, algumas delas europeias.



"É preciso reduzir, simplificar as coisas para ser muito mais eficaz", disse o chefe de Estado francês, porque "são projetos muito dispendiosos (...) que devem ser exportados".



E reforçou: "É uma revolução profunda, mas não temos medo das revoluções quando elas são realizadas de forma consistente e a longo prazo".



As forças armadas francesas estão equipadas atualmente com o avião de combate Rafale de Dassault, enquanto a Alemanha tem os aparelhos de combate Eurofighter Typhoon e Tornado.



A nota informativa divulgada pelo Palácio do Eliseu (sede da Presidência francesa) indicou que os dois países também concordaram em cooperar na obtenção de sistemas terrestres, incluindo tanques pesados e artilharia.



As delegações francesa e alemã abordaram igualmente o projeto Eurodrone, que visa o desenvolvimento de um 'drone' (aparelho não tripulado) europeu e que está a ser liderado pela Alemanha.