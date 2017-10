Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

França não reconheceria independência da Catalunha

Ministra dos Assuntos Europeus francesa avisa que "a primeira consequência, automaticamente, seria a saída da UE".

14:56

A ministra dos Assuntos Europeus francesa, Nathalie Loiseau, advertiu esta segunda-feira que a independência da Catalunha não seria reconhecida e levaria a uma saída imediata da região da União Europeia.



"Se houvesse uma declaração de independência, seria unilateral, não seria reconhecida", disse Loiseau, em declarações à cadeia Cnews.



A ministra francesa avisou que "a primeira consequência, automaticamente, seria a saída [da Catalunha] da União Europeia".



A governante apelou ao diálogo para ultrapassar a crise, apoiando os argumentos de Madrid sobre o referendo independentista realizado na Catalunha no dia 01 de outubro, e considerado ilegal pelo Tribunal Constitucional espanhol.



"Esta consulta é contrária à Constituição e não há nenhum meio de verificar a qualidade: nem as listas de eleitores nem o processo de votação nem a contagem foram verificados", declarou Loiseau.



"Não temos qualquer razão para pensar de modo diferente daquilo que pensa a Constituição espanhola. Somos parceiros, aliados, de Espanha, e a Espanha é uma grande democracia", acrescentou.



Para o Governo francês, não era necessário "reinventar um sistema institucional num país que já tem feito muito para permitir que as regiões decidam autonomamente o seu destino".



A Catalunha está mergulhada em incerteza e o presidente do governo regional pretende declarar a independência esta terça-feira, caso Madrid continuar a recusar uma mediação.



Da decisão de Carles Puigdemont depende o futuro de 16 por cento da população espanhola que vive nesta região, que contribui em 19% para o PIB de Espanha.